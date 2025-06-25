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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2202
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1 хв

Зеленський вперше за роки повномасштабної війни з’явився у костюмі

Президент України прибув на саміт НАТО у стриманому костюмі — без звичного мілітарі стилю.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

У середу, 25 червня, президент Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО у стриманому темному костюмі — піджаку та брюках. Це перший випадок за час повномасштабної війни, коли Зеленський з’явився на міжнародному заході у костюмі замість звичного мілітарного стилю.

Про це свідчать кадри, оприлюднені напередодні саміту.

Образ українського лідера доповнювали чорна сорочка та традиційно відсутня краватка.

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