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Зеленський вперше за роки повномасштабної війни з’явився у костюмі
Президент України прибув на саміт НАТО у стриманому костюмі — без звичного мілітарі стилю.
У середу, 25 червня, президент Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО у стриманому темному костюмі — піджаку та брюках. Це перший випадок за час повномасштабної війни, коли Зеленський з’явився на міжнародному заході у костюмі замість звичного мілітарного стилю.
Про це свідчать кадри, оприлюднені напередодні саміту.
Образ українського лідера доповнювали чорна сорочка та традиційно відсутня краватка.