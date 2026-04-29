Зеленський вважає, що на полі бою Україна має кращу позицію, ніж РФ

Володимир Зеленський заявив про найкращу позицію ЗСУ на фронті за останні 10 місяців.

Зеленський назвав поточну ситуацію на фронті найбільш вигідною для України

Зеленський назвав поточну ситуацію на фронті найвигіднішою для України / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський переконаний, що саме Україна, а не Росія перебуває у сильній позиції на фронті.

Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax.

«Росія не відчуває тиску, і для них нормально продовжувати такий спосіб ведення війни. До речі, вони не в сильній позиції. Росія не перемагає», — запевнив Зеленський.

На його думку, Україна на полі бою перебуває в найкращій позиції протягом останніх 9–10 місяців.

«Але в будь-якому разі краще зупинити війну», — підсумував президент.

Раніше ми писали, що російські війська активізували наступальні дії на Гуляйпільському напрямку.

Також ми писали, на які напрямки окупанти стягують сили та до чого готуються.

