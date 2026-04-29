Зеленський вважає, що на полі бою Україна має кращу позицію, ніж РФ

Зеленський назвав поточну ситуацію на фронті найвигіднішою для України / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський переконаний, що саме Україна, а не Росія перебуває у сильній позиції на фронті.

Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax.

«Росія не відчуває тиску, і для них нормально продовжувати такий спосіб ведення війни. До речі, вони не в сильній позиції. Росія не перемагає», — запевнив Зеленський.

На його думку, Україна на полі бою перебуває в найкращій позиції протягом останніх 9–10 місяців.

«Але в будь-якому разі краще зупинити війну», — підсумував президент.

