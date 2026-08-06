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Зеленський виходить у перший тур, але програє Залужному та Федорову в другому: нове соцопитування
У разі проведення гіпотетичних президентських виборів найближчим часом Володимир Зеленський переміг би у першому турі, однак у другому поступається Валерію Залужному, Михайлу Федорову та Кирилу Буданову.
У разі гіпотетичного проведення президентських виборів в Україні найближчим часом чинний президент Володимир Зеленський, ексголовком і посол у Британії Валерій Залужний та ексміністр оборони Михайло Федоров мають найвищі рейтинги.
Про це свідчать дані опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень СОЦИС.
За даними соцопитування, якщо вибори відбудуться найближчим часом, 22,3% відсотки українців готові віддати свої голоси за чинного президента України Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський у першому турі президентських виборів посів би перше місце. Залужний має 21,4% та 21,4%. На третьому місці опинився б ексміністр оборони Михайло Федоров (13,1%), на четвертому — керівник Офісу президента Кирило Буданов (8,3%).
За даними цього соцопитування другому турі Зеленський поступився б їм трьом.
У другому турі Залужний набрав би 66,2% проти 33,8% у Зеленського.
Федоров — 63,8% проти 36,2% у Зеленського.
Буданов — 60,3% проти 39,7% у Зеленського.
При цьому в колишнього президента Петра Порошенка у другому турі Зеленський виграв би зі значним відривом (64,8% проти 35,2%). Також Зеленський «виграє» у командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького (56,9% проти 43,1%)
В опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів (не проводився на окупованих територіях та на територіях, де ведуться активні бойові дії). Статистична похибка вибірки вбирається у 2,6%.
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