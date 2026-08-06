Зеленський виходить у перший тур, але програє Залужному та Федорову в другому: нове соцопитування

Хто очолює президентські рейтинги в Україні: соціологи опублікували нові дані / © Associated Press

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У разі гіпотетичного проведення президентських виборів в Україні найближчим часом чинний президент Володимир Зеленський, ексголовком і посол у Британії Валерій Залужний та ексміністр оборони Михайло Федоров мають найвищі рейтинги.

Про це свідчать дані опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень СОЦИС.

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За даними соцопитування, якщо вибори відбудуться найближчим часом, 22,3% відсотки українців готові віддати свої голоси за чинного президента України Володимира Зеленського.

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© socis

Володимир Зеленський у першому турі президентських виборів посів би перше місце. Залужний має 21,4% та 21,4%. На третьому місці опинився б ексміністр оборони Михайло Федоров (13,1%), на четвертому — керівник Офісу президента Кирило Буданов (8,3%).

За даними цього соцопитування другому турі Зеленський поступився б їм трьом.

У другому турі Залужний набрав би 66,2% проти 33,8% у Зеленського.

© socis

Федоров — 63,8% проти 36,2% у Зеленського.

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© socis

Буданов — 60,3% проти 39,7% у Зеленського.

© socis

При цьому в колишнього президента Петра Порошенка у другому турі Зеленський виграв би зі значним відривом (64,8% проти 35,2%). Також Зеленський «виграє» у командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького (56,9% проти 43,1%)

В опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів (не проводився на окупованих територіях та на територіях, де ведуться активні бойові дії). Статистична похибка вибірки вбирається у 2,6%.

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