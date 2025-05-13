Зеленський викрив деталі зриву перемир'я: що пішло не так

Президент України Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ дотримався усіх зобов’язань щодо запропонованого режиму повного припинення вогню, однак Росія зірвала перемир’я та продовжує масштабні атаки.

Повідомив Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ

"11 березня Україна підтримала пропозицію США щодо повного припинення вогню. Україна пішла на це. Але Путін боїться і не хоче перемовин", — сказав Зеленський.

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За його словами, навіть у дні, коли Росія сама ініціювала перемир’я, вона завдавала масованих ударів по території України. Зокрема, на Великдень РФ здійснила 1882 обстріли, 33 удари з РСЗВ, запустила 957 дронів.

Він додав, що Київ отримав сигнали від Китаю та низки інших держав на підтримку режиму припинення вогню.

Про зустріч з Трампом і санкції

Зеленський також повідомив, що 23 травня мав конструктивну зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. Під час розмови було досягнуто домовленостей про енергетичну співпрацю:

"Я пообіцяв Дональду Трампу, що за 2-3 робочі дні ми підпишемо угоду про копалини — і ми це зробили. Верховна Рада її ратифікувала".

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Крім того, 10 травня Україна провела зустріч з лідерами європейських країн, за підсумками якої було погоджено: у разі порушення перемир’я з боку РФ, ЄС та партнери запровадять новий жорсткий пакет енергетичних і банківських санкцій.