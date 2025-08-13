ТСН у соціальних мережах

Зеленський вирушає до Берліна для відеозустрічі з Трампом: нові деталі

Очікується, що Зеленський прибуде до столиці Німеччини опівдні.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський особисто прибуде сьогодні, 13 серпня, до Берліна для участі у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом разом із канцлером Фрідріхом Мерцем (ХДС). Мерц перериває свою літню відпустку спеціально для віртуальної зустрічі.

Про це повідомляє BILD.

Мета відеоконференції полягає у підготовці до зустрічі Путіна і Трампа у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці. Канцлер має намір координувати дії з главами кількох держав та урядів щодо можливих мирних переговорів. За даними BILD, саміт по суті покликаний послати сигнал — Європа єдина та підтримує Зеленського.

«Основна увага Мерца зосереджена на можливих наслідках зустрічі президента США Дональда Трампа та кремлівського тирана Володимира Путіна. Є підозри, що канцлер хоче завадити Трампу укласти сумнівну угоду, яка зрештою завдасть шкоди Україні та Європі», — йдеться у матеріалі.

За даними уряду Німеччини, заплановано проведення відеоконференції за участю Трампа, Зеленського та голів європейських урядів у кілька раундів. У ході обговорення будуть розглянуті заходи реагування на територіальні претензії Росії та можливі заходи безпеки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та лідери країн Євросоюзу проведуть онлайн-зустріч із президентом США Дональдом Трампом 13 серпня о 15:00 за київським часом. Вони обговорять майбутні перемовини Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. До участі у відеоконференції з Трампом, окрім Зеленського, планують долучитися лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, а також представники Євросоюзу та НАТО.

Як повідомив речник уряду Німеччини:

  • захід запланований на 13 серпня о 12:00 за Гринвічем (15:00 за Києвом), зустріч очолить канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

  • після обговорення очікується, що Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс проведуть окрему онлайн-зустріч із європейськими лідерами о 13:00 за Гринвічем (16:00 за Києвом);

  • далі, о 14:30 за Гринвічем (17:30 за Києвом), запланована онлайн-зустріч «Коаліції охочих».

Високопосадовці ЄС висловлюють побоювання щодо переговорів Трампа з Путіним, які можуть завершитися угодою, невигідною для Європи та України. І, припускається, що Трамп може домовитися з Путіним без участі України чи Європи, це створить проблеми у відносинах з Києвом та ЄС.

