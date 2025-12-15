Зеленський вирушає до Нідерландів: що обговорить з королем і прем’єром

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

У вівторок, 16 грудня 2025 року, президент України Володимир Зеленський відбуде до Нідерландів, де його прийматимуть прем’єр-міністр Рутгера Шуфа та Його Величність Король.

Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.

Удень президент Зеленський зустрінеться з прем’єром Шуфом у Катсхейсі на обід для делегацій. У зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Ван Веєл та міністр оборони Брекельманс. Основними темами обговорення стануть мирні переговори та постійна підтримка України з боку Нідерландів.

Після цього глава Української держави буде прийнятий на аудієнції королем у палаці Хейс тен Бош.

Раніше того ж дня прем’єр-міністр Шуф виступить на міжнародній міністерській конференції, присвяченій Договору про заснування Міжнародної комісії з претензій щодо України. Конференція відбуватиметься під егідою Ради Європи та Нідерландів у рамках Всесвітнього форуму в Гаазі.

Нагадаємо, 14 грудня Зеленський розповів про умови та перспективи гарантій безпеки. Президент нагадав, що початковим бажанням України був вступ до НАТО, що було б “реальними гарантіями безпеки”, але ця ідея не отримала повної підтримки союзників.