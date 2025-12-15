ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Зеленський вирушає до Нідерландів: що обговорить з королем і прем’єром

Під час візиту президент зустрінеться з прем’єр-міністром Рутгером Шуфом та королем у палаці Хейс тен Бош, обговорюючи мирні переговори та міжнародну підтримку України.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

У вівторок, 16 грудня 2025 року, президент України Володимир Зеленський відбуде до Нідерландів, де його прийматимуть прем’єр-міністр Рутгера Шуфа та Його Величність Король.

Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.

Удень президент Зеленський зустрінеться з прем’єром Шуфом у Катсхейсі на обід для делегацій. У зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Ван Веєл та міністр оборони Брекельманс. Основними темами обговорення стануть мирні переговори та постійна підтримка України з боку Нідерландів.

Після цього глава Української держави буде прийнятий на аудієнції королем у палаці Хейс тен Бош.

Раніше того ж дня прем’єр-міністр Шуф виступить на міжнародній міністерській конференції, присвяченій Договору про заснування Міжнародної комісії з претензій щодо України. Конференція відбуватиметься під егідою Ради Європи та Нідерландів у рамках Всесвітнього форуму в Гаазі.

Нагадаємо, 14 грудня Зеленський розповів про умови та перспективи гарантій безпеки. Президент нагадав, що початковим бажанням України був вступ до НАТО, що було б “реальними гарантіями безпеки”, але ця ідея не отримала повної підтримки союзників.

Дата публікації
Кількість переглядів
32
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie