Чи поїде Зеленський до Туреччини, якщо Путін відмовиться від переговорів

Президент України Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину у четвер, навіть якщо Росія не погодиться розпочати припинення вогню 13 травня.

Про це повідомило джерело, близьке до української делегації, пише Axios.

Як зазначили у джерелах, візит Зеленського відбудеться незалежно від реакції Москви на ініціативу щодо 30-денного перемир’я.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що очікує, що від припинення вогню з боку РФ від 12 травня. І особисто чекатиме президента Росії в Туреччині для переговорів. Він також висловив сподівання, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть припинити атакувати Україну.

Також Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до переговорів у будь-якому форматі, а також до дзеркальної відповіді у разі відмови Росії від припинення вогню.