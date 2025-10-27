Зеленський висловив надію на зустріч Трампа з Сі: чого очікує

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що зустріч президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном цього тижня призведе до зобов’язання Пекіна купувати менше російської нафти.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Axios.

Зеленський висловив надію на те, що зустріч Трампа з Сі призведе до зобов’язання Китаю купувати менше російської нафти у межах торговельної угоди зі США.

«Я вважаю, що розмова президента Трампа з президентом Сі дуже важлива. Я думаю, що найрішучішим кроком буде те, щоб Індія та Китай не купували енергоносії у Росії, перш за все нафту», — сказав президент України.

Зауважимо, що Китай рішуче розкритикував санкції з боку США проти російських нафтових гігантів і поки що не подав жодних ознак готовності відрізати Москву від постачань.

Нагадаємо, зустріч Трампа і Сі відбудеться 30 жовтня у Південній Кореї. Головною темою переговорів між лідерами двох найбільших економік світу стане торговельна угода.

Президент США також заявив, що під час зустрічі з китайським лідером планує обговорити закінчення війни Росії проти України. Трамп сподівається, що Пекін здатен натиснути на Москву, щоб зупинити бойові дії.