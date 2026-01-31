Зеленський висловився про чоловіків, які втекли за кордон під час війни

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього немає єдиної думки про українців, які виїхали закордон під час війни.

Про це він сказав в інтерв’ю «Чеському радіо».

«Абсолютно різні люди виїхали: хтось тікав від війни, хтось поїхав у перші дні, а хтось з часом, хтось був ухилянтом, а хтось втратив тут сім’ю і більше не хотів з цим жити. Психологічно було дуже складно. Ми повинні розуміти, що війна принесла нам горе. Ми не можемо однаково до всіх ставитись за цієї війни. Всім людям ця війна принесла горе. Але люди, які втрачали своїх близьких, рідних, їх не можна порівнювати ні з ким», — зазначив Зеленський.

Він додав, що саме завдяки мільйонам громадян, які залишилися в країні, Україна збереглася як держава, тому є «відчуття поваги до тих, хто в Україні і зберіг її».

Нагадаємо, Європейський Союз не висилатиме українських чоловіків мобілізаційного віку до своєї країни. Про це заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

«Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися до України, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС», — сказала Йоганссон.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявляв, що Прага не підтримує українських чоловіків, які намагаються сховатися від мобілізації в Україні, перебуваючи за кордоном.

Скільки чоловіків виїхали з України під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхали близько 540 тисяч чоловіків призовного віку. Про це пише NGL.media.

За інформацією видання, переважна більшість чоловіків, які залишилися за кордоном, мали законні підстави для виїзду. Йдеться про орієнтовно 470 тисяч осіб, які перетнули кордон легально.

Однак статистика містить і тіньову частку: щонайменше 70 тисяч чоловіків покинули межі України нелегально, скориставшись схемами або перетнувши кордон поза пунктами пропуску.

За осінній період 2025 року, після того, як уряд дозволив вільний виїзд юнакам, Україну залишили близько 78 тисяч хлопців віком 18-22 роки.