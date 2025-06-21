Зеленський висловився про можливий вплив конфлікту Ірану та Ізраїлю на Україну

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Зеленський прокоментував можливий вплив іранського конфлікту на Україну. Якщо Іран матиме ядерну зброю — це дуже небезпечно.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

Він пояснив: якщо сьогодні іранці можуть напасти на будь-яку країну, або вони можуть дати зброю Росії чи іншій країні або терористичній організації.

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«Тож це дуже, дуже небезпечно. Це перше. Але, звісно, це вплине і на нас. Наприклад, частина потужностей з виробництва „шахедів“ була знищена. Я не впевнений, що все. І це прикро, але Іран раніше допомагав цим Росії, і я гадаю, що зараз передано Північній Кореї досвід росіян, я маю на увазі, військовий досвід», — каже Зеленський.

Росіяни надали всі ці речі Північній Кореї. Це означає, що, можливо, і ядерну зброю, і весь досвід вони нададуть своїм союзникам. А ми розуміємо, наголошує Зеленський, хто їхні союзники. Це не наші союзники, це наші вороги.

«Іран дав росіянам все для того, щоб ті нас вбивали. Вони дали шахеди, дали ракети і дали ліцензії. Те, що зараз їх виробничі потужності стали слабші — для нас позитивно. Але в певних моментах вже може бути пізно», — завершив президент України Володимир Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський запровадив у дію санкції РНБО проти 111 осіб — 56 фізичних та 55 юридичних, причетних до виробництва і постачання російських безпілотників.

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«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 червня 2025 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ (додається)», — йдеться в тексті указу Зеленського.

Так, під нові санкції потрапили компанії, пов’язані з російськими дронами «Герань», «Орлан-10», «SuperCam», FPV-дронами та «Алабуга Машинері», а також постачальники компонентів для компанії «Кронштадт».