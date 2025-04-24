Зеленський висловився про порушення Росією перемир'я

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував порушення агресоркою Росією перемир’я.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Південно-Африканської республіки Сирілом Рамафосою.

“Цього року на Великдень була можливість припинити вогонь. Ми були готові до цього та діяли дзеркально. На тишу відповідали тишею. Але від російських ударів захищалися. Після Великодня Росія поновила штурми на фронті та удари по українських містах, селах, цивільній інфраструктурі”, - наголосив український лідер.

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За словами Зеленського, потрібний тиск на Росію, аби закінчити війну, “тиск заради миру”.

“Роль країн “Великої 20” може бути значно більшою у захисті життя. Ми дуже на це розраховуємо”, - висловився Зеленський.

Нагадаємо, очільник МВС Ігор Клименко заявив, що Україні бракує ракет ППО, щоб збивати таку кількість ракет та дронів, яку сьогодні запускали росіяни.

Дата публікації 11:07, 24.04.25 Кількість переглядів 55 Стало відомо, у якому стані поранені внаслідок атаки РФ на Київ