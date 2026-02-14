Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки.

ТСН.ua зібрав ключові заяви глави государства.

Про ППО та міць ЗСУ

Український лідер почав свою промову з важливості протиповітряної оборни для України і подякував європейцям за участь в ініціативі PURL, яка забезпечує виробництво ракет для систем Patriot та інших засобів протиповітряної оборони.

Він нагадав про постійні руйнівні ракетні й дронові атаки Росії, додавши, що в Україні немає жодної електростанції, яку б не пошкодили російські удари.

«Україна витримала 1451 день війни, довше ніж будь-хто передбачав», — сказав він.

Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції / © Associated Press

Переговори та гарантії безпеки

Зеленський наголосив, що Україна готова підписати домовленості зі США та європейськими партнерами, однак угода про гарантії безпеки має бути невід’ємною частиною будь-якої мирної домовленості.

«Україна зробить усе, щоб переговори були успішними», — сказав він, додавши, що Київ підтримує постійний контакт із міжнародними партнерами.

Президент також заявив, що Україна буде готова до проведення виборів за умови двомісячного припинення вогню.

Про Путіна

Окремо Зеленський різко висловився щодо очільника Кремля Володимира Путіна, заявивши, що той «не уявляє життя без сили» і не прагне миру.

Президент провів історичну паралель із подіями Мюнхенської угоди 1938 року, попередивши, що Кремль може намагатися повторити сценарій поділу Європи.

«Він може бачити себе царем, але в реальності він — раб війни», — наголосив Зеленський.

Зеленський наголосив, що українські солдати захищають не лише свою землю, а й спокій Європи, додавши, що "Віктор (Орбан — ред.) може відрощувати живіт, а не армію».

Про втрати РФ і мобілізацію

Президент також навів дані щодо втрат російської армії. За його словами, Росія платить приблизно 156 солдатів за кожен кілометр окупованої території на Донеччині. Щомісяця РФ мобілізує близько 40 тисяч осіб.

Лише у грудні українські сили знешкодили 35 тисяч російських військових убитими та важко пораненими. У січні кількість атак зменшилася, а втрати рф становили майже 30 тисяч осіб.

Зазначимо, Мюнхенська конференція з безпеки цього року відбувається на тлі також глибокої кризи в Північноатлантичному альянсі. На цьогорічну конференцію приїхали близько 50 світових лідерів.

Основні питання на порядку денному — війна в Україні, напруженість між Заходом і Китаєм, а також потенційна ядерна угода між Іраном і США.