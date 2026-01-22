Зал аплодував: чим здивував Зеленський під час виступу у Давосі

Зеленський виступив у Давосі / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський одразу після переговорів з главою Білого дому Дональдом Трампом, виступив з промовою у Давосі.

ТСН.ua зібрав головні тези гучного виступу Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, після якого зал бурхливо аплодував українському лідерові.

Зеленський йде «тонкою кригою» — згадує Гренландію

Зеленський розкритикував Європу за те, як вона дбає про власну оборону. Зокрема — за відправлення усього лише 30-40 військових до Гренландії.

«І якщо ви посилаєте 30 або 40 солдатів до Гренландії, для чого це? Який меседж це надсилає? Який це меседж Путіну, Китаю і навіть важливіше — який меседж це посилає Данії? Це найважливіше — вашому близькому союзнику. Ви або говорите, що європейські бази захистять регіон від Росії і Китаю, і розгортаєте ці бази, або ви ризикуєте, що вас не сприйматимуть серйозно. Бо 30 чи 40 солдат нічого не захистять», — заявив президент України.

«Європа все ще залишається в режимі Гренландії: можливо, колись хтось щось зробить», — обурився він.

Він каже, що Україна може допомогти своїм досвідом, оскільки можк «топити ворожі кораблі поблизу Гренландії, так само, як ми це робимо поблизу Криму».

«Трамп не зміниться»: попередив про загрозу для Європи і НАТО

За словами Зеленського, російські ракети та дрони, які сьогодні тероризують Україну, завтра можуть бути спрямовані проти будь-якої країни НАТО.

Зеленський продовжував критикувати Європу та союзників Києва, звинувачуючи їх у розколотості та більшій зацікавленості в тому, щоб не образити одне одного, ніж у рішучих діях. Президент попередив Європу про нескінченний «День бабака»

Він зізнається, що Києву радять «не згадувати американцям про „Томагавки“, щоб не псувати настрій».

А потім додає, що йому «сказали не згадувати ракети Taurus» і уникати образи однієї чи іншої європейської країни.

«Європа виглядає розгубленою, намагаючись переконати президента США змінитися. Але він не зміниться. Президент Трамп любить себе тим, ким він є, і він каже, що любить Європу, але він не слухатиме таку Європу», — різко зазначив глава держави.

Спільна армія Європа: мрія чи реальність

Зеленський виступив з пропозицією створити «Об’єднані збройні сили Європи», які могли б ефективно захищати континент від зовнішньої агресії.

«Якщо Путін вирішить захопити Литву або завдати удару по Польщі — хто відповість?» — поставив риторичне запитання Зеленський у своїй промові.

Україна, США та Росія проведуть переговори в ОАЕ цими вихідними

За словами Зеленського, делегація США чекала з поїздкою до Москви, щоб спочатку Трамп зустрівся з ним.

Він анонсував тристоронні технічні зустрічі України, США та Росії в Об’єднаних Арабських Еміратах цього тижня.

Президент каже, що це буде перша тристороння зустріч такого роду, і сподівається, що Росія буде готова до компромісів, і це призведе до завершення війни.

«Сподіваюся, що Емірати знають про це. Так. Іноді у нас трапляються такі сюрпризи з нашого американського боку», — пожартував він.

Хто допомагає Росії

Зеленський дорікнув, що не лише Китай, Іран та КНДР допомагають Росії.

«Росія також отримує компоненти від компаній у Європі, Сполучених Штатах та на Тайвані. Європа мовчить, Америка мовчить, а Путін продовжує робити ракети», — підкреслив він.

Зеленський прямо порівняв підходи Євросоюзу та президента США Дональда Трампа.

«Чому президент Трамп може зупиняти танкери тіньового флоту і забирати нафту, а Європа ні?» — запитав глава держави.

Також він закликав Європу «дати потиличник» угорському прем’єрові Віктору Орбану, який, за словами Зеленського, «живе за європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси».

Мирний план і переговори з Трампом

Після завершення своєї промови Володимир Зеленський відповів на запитання у Давосі.

Він почав з того, що сказав, що його зустріч з Дональдом Трампом була «хорошою», і подякував президенту США за те, що Трамп «знайшов для нього час».

«Моя команда проводить багато часу з американцями, і навіть я хотів попросити президента Трампа видати їм американські паспорти, бо я думаю, що вони справді проводять там багато часу», — пожартував Зеленський.

Зеленський назвав США «дуже сильними» та зазначив, що його команда «добре працювала» з ними.

«Я маю захищати інтереси своєї країни, тому діалог, можливо, не простий, але сьогодні він відбувся, він був позитивним», — додає він.

Також Зеленський заявив, що мирний план «майже готовий».

Про Білорусь та Іран

«Коли ви відмовляєтеся допомагати людям, які борються за свободу, наслідки повертаються, і вони завжди негативні», — сказав Зеленський, коментуючи криваве придушення протестів в Ірані, що забрало життя багатьох тисяч людей.

«Вбий достатньо людей і ти залишишся при владі», — зазначив він.

Таким прикладом Зеленський назвав Білорусь, де у 2020 році Лукашенко жорстоко придушив протести після виборів.

«Ніхто не допоміг білоруському народу, а тепер російські ракети «Орешник» розміщені в Білорусі в межах досяжності більшості європейських столиць. Цього б не сталося, якби білоруський народ переміг у 2020 році», — переконаний Зеленський.

Армія РФ і дрони-перехоплювачі

Зеленський заявив, що Україна виробляє 1 тис. перехоплювачів на добу, але потрібно більше.

Також президент розповів, що втрати армії РФ зросли у понад два рази порівняно з минулим роком.

«Їхня армія припинила зростати, це важливо для нас, завдяки нашим операторам дронів і технологіям дронів», — підсумував він.