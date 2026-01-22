Зеленський виступив за створення спільної армії Європи

Зеленський / © Getty Images

У Давосі президент Володимир Зеленський закликав європейських лідерів об’єднати оборонні спроможності країн у єдині збройні сили Європи. За його словами, така структура могла б забезпечити реальний захист від майбутніх загроз.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

«Об’єднані сили Європи»: що відомо про пропозицію

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що сучасна система колективної безпеки, у якій ключову роль відіграє НАТО, не завжди демонструє здатність протистояти агресії на континенті. За його словами, виклики, які постають сьогодні, вимагають нових підходів до безпеки.

«Якщо Путін вирішить захопити Литву або завдати удару по Польщі — хто відповість?» — поставив риторичне запитання Зеленський у своїй промові.

Український лідер закликав не відкладати питання європейської оборони. Президент наголосив, що Україна готова не лише боронити свою незалежність, але й активно долучитися до формування сильної та об’єднаної системи безпеки.

«Ми готові допомогти іншим стати сильнішими, ніж вони є зараз. Ми готові бути частиною сильної Європи», — зазначив він.

Зеленський підкреслив, що поточні реалії війни змушують переглядати підходи до захисту: якщо сьогодні загроза нависла над Україною, то завтра вона може торкнутися і країн-членів ЄС. За його словами, краще діяти завчасно, ніж чекати трагедії.

Як відомо, ідея об’єднаних збройних сил вже давно обговорюється у Європі та серед військових аналітиків. Пропозиція Зеленського може додати нової динаміки до цих дискусій, особливо на тлі війни в Україні, яка триває.

Раніше Зеленський попередив про загрозу для НАТО.

«Минулий рік майже увесь пройшов про далекобійну зброю для України і всі говорили, що рішення було в межах зони досяжності. Зараз навіть розмов немає про це, але російські ракети і „Шахеди“ досі є. І ми досі маємо координати заводів, де вони виробляються. Сьогодні вони націлені на Україну, завтра — це може бути будь-яка інша країна НАТО», — наголосив Володимир Зеленський.