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Зеленський висунув Путіну дедлайн і дав попередження
Український президент вкотре закликав диктатора РФ Володимира Путіна до переговорів та навіть поставив дедлайни — до прийдешньої зими.
Про це глава держави заявив під час виступу на конференції Reuters Next на G7, пише The Guardian.
З його слів, переговори можуть відбутися в третій країні — Швейцарії, Туреччині, США або одна з країн Близького Сходу.
«Це була жахлива зима для нас. Але ми, звичайно, не хочемо пережити таку ж зиму. Росія повинна знати, що у нас була жахлива зима, і в них також буде не проста», — наголосив Зеленський.
Він також підтвердив, що нещодавно обговорював свої пропозиції з російським олігархом Романом Абрамовичем. Президент підтвердив, що пропонував Путіну приєднатися до перемовин на саміті G7, хоч Кремль сьогодні заперечив це.