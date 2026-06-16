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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський висунув Путіну дедлайн і дав попередження

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Український президент вкотре закликав диктатора РФ Володимира Путіна до переговорів та навіть поставив дедлайни — до прийдешньої зими.

Про це глава держави заявив під час виступу на конференції Reuters Next на G7, пише The Guardian.

З його слів, переговори можуть відбутися в третій країні — Швейцарії, Туреччині, США або одна з країн Близького Сходу.

«Це була жахлива зима для нас. Але ми, звичайно, не хочемо пережити таку ж зиму. Росія повинна знати, що у нас була жахлива зима, і в них також буде не проста», — наголосив Зеленський.

Він також підтвердив, що нещодавно обговорював свої пропозиції з російським олігархом Романом Абрамовичем. Президент підтвердив, що пропонував Путіну приєднатися до перемовин на саміті G7, хоч Кремль сьогодні заперечив це.



Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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