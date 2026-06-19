Зеленський висунув ультиматум Лукашенкові: подробиці заяви

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський висунув жорсткий ультиматум самопроголошеному лідерові Білорусі Олександру Лукашенку. Київ вимагає негайно припинити допомогу країні-агресорці Росії в коригуванні ударів по українських містах. На виконання умов білоруському режиму дали рівно один тиждень.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

Зеленський відреагував на нещодавні заяви білоруського диктатора, який намагався виправдатися, заявивши, що нібито «переборщив» із випадами на адресу українського лідера, і тепер запевняє, що його країна не збирається вступати у відкриту війну.

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Проте президент України дав зрозуміти, що час для порожніх слів минув. Наразі йдеться про безпосередню співучасть у воєнних злочинах проти цивільного населення.

«Якщо Лукашенко не відключить цю техніку, це зробимо ми», — заявив Зеленський.

Український лідер додав, що можна пробачити особисті образи, але не системну участь Білорусі у кривавих повітряних атаках на українську інфраструктуру.

Зеленський нагадав, що Білорусь була плацдармом для Кремля від перших годин повномасштабного вторгнення. Тоді Лукашенко так само намагався зняти з себе відповідальність, вигадуючи казки, що нібито «не контролював» ситуацію та не знав про запуск російських ракет зі своєї території.

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Сьогодні ж Мінськ продовжує активно забезпечувати логістику та розвідку для окупаційних військ. Зокрема, в Білорусі розгорнуто спеціальну апаратуру, яка допомагає окупантам точніше бити по житлових будинках та енергетичних об’єктах України.

«Зараз на території Білорусі працюють ретранслятори та обладнання, яке використовується для коригування ударів по українських цивільних об’єктах», — констатував український очільник.

Також президент назвав Білорусь одним з головних постачальників пального для російських танків і військової техніки, яка чинить звірства на українській землі.

Водночас Зеленський попередив білоруський народ про підступні плани Москви. За його словами, Кремль не полишає спроб повноцінно втягнути білорусів у бойові дії і для цього вже готує масштабні провокації на кордоні, щоб звинуватити в усьому Україну.

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Лукашенко несподівано змінив риторику щодо України — останні новини

Нагадаємо, у своєму нещодавньому інтерв’ю для Al Arabiya English Лукашенко зайняв обережну позицію щодо війни в Україні: він відкинув можливість участі білоруських військ у бойових діях, пояснивши це браком ресурсів, ризиком ударів по інфраструктурі та загрозою безпосереднього зіткнення з НАТО. Попри повторення російських наративів про успіхи на фронті він визнав ефективність української оборони та заявив про готовність виступити посередником у переговорах.

Однак головнокомандувач ЗСУ Сирський на тлі загрози з Білорусі ухвалив рішення про формування нових частин безпілотних систем для посилення північних рубежів країни.

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