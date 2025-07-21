Зеленський визначив п’ять головних напрямів для МЗС: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками українських дипломатичних представництв, під час якої визначив п’ять головних напрямів для подальшої роботи МЗС та посольств за кордоном.

Про це глава держави повідомив після зустрічі з керівниками українських посольств у своєму Telegram.

За словами глави держави, першим пріоритетом є забезпечення України зброєю, насамперед усіма типами дронів. Зеленський наголосив, що саме на рівні посольств має бути організовано пошук додаткових джерел фінансування для потреб оборони.

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Другий акцент — посилення санкційного тиску на Росію. Президент закликав до активнішої роботи у напрямі заморожених російських активів, синхронізації санкцій з партнерами та просування конкретних механізмів відповідальності агресора за розв’язану війну.

Третій вектор — поглиблення євроатлантичної інтеграції. Йдеться про реалізацію вже укладених безпекових угод, роботу над вступом до ЄС і НАТО, а також зміцнення спеціальних форматів співпраці з ключовими державами-партнерами.

Четверте завдання стосується перемовин щодо завершення війни. Зеленський підкреслив необхідність активізації діалогу з міжнародними союзниками задля повернення полонених українців, викрадених Росією дітей, а також підготовки до наступної зустрічі лідерів країн-партнерів.

П’ятим пунктом президент назвав підтримку українців за кордоном. За його словами, кожен громадянин України, який тимчасово перебуває за межами країни, повинен мати доступ до всіх необхідних послуг і відчувати зв’язок з Батьківщиною.

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«Все, що потрібно для наших людей за кордоном і може бути забезпечено, повинно бути забезпечено», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський оголосив про масштабні кадрові зміни у дипломатичному корпусі — після консультацій із силовим блоком, МЗС та Офісом Президента призначено 16 нових послів. Також повідомлялось, що він розповів про три ключові пріоритети України в роботі з міжнародними партнерами.