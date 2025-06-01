Зеленський визначив головні цілі перед переговорами в Стамбулі: подробиці

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів стратегічну нараду з керівництвом сектору безпеки та оборони, в ході якої визначено ключові пріоритети на найближчий час та погоджено позиції перед майбутніми перемовинами в Стамбулі.

Про це він написав в Telegram.

Зі слів глави держави, заслухано доповіді міністра оборони, міністра закордонних справ, представників Генштабу, розвідки та СБУ. «Наша оборона, наші активні дії та наша дипломатія — це три складові, над якими ми щодня працюємо, щоб захистити нашу державу, нашу незалежність і наш народ», — наголосив президент.

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Серед основних завдань, які ставляться на понеділок:

повне й безумовне припинення вогню;

звільнення всіх українських військовополонених;

повернення викрадених Росією дітей;

підготовка до зустрічі на найвищому рівні задля встановлення тривалого миру.

«Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Тому ми готуємось до такої зустрічі», — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що триває робота над реальними гарантіями безпеки та сталим миром, який не дозволить агресору знову атакувати Україну.

Нагадаємо, невдовзі після першого раунду переговорів у Стамбулі 16 травня Росія обіцяла надати Україні меморандум про майбутню мирну угоду, який передбачатиме припинення вогню. Однак 28 травня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що країна-агресорка досі цього не зробила.

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Водночас преcсекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не говоритиме публічно про свій «меморандум», та уточнив, що деталі російського проєкту меморандуму щодо українського врегулювання не оприлюднюватимуть.