Зеленський визначився з кандидатурою міністра оборони: хто замінить Умєрова

Володимир Зеленський і Денис Шмигаль / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський підвтердив, що чинного наразі прем’єра Дениса Шмигаля призначать міністром оборони.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 14 липня.

«Сьогодні я говорив із Юлею Свириденко — запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, який є в Юлі як у першого віцепрем’єр-міністра та міністра економіки», — сказав Зеленський.

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Натоміть чинного наразі прем’єра Дениса Шмигаля «понизять» до міністра оборони.

«Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України — саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності», — сказав президент.

Оскільки прем’єра затверджує Верховна Рада, Зеленський висловив впевненість у підтримці народними депутатами «нової конфігурації уряду України».

Також він доручи, щоб новий уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами.

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Зауважимо, що Деним Шмигаль незмінно перебував на посаді прем’єра від 4 березня 2020 року — найдовше в історії незалежної України.

Нагадаємо, що Юлія Свириденко вперше прокоментувала пропозицію президента Зеленського очолити уряд.

Раніше президент Зеленський заявив, що не виключає, що нинішній міністр оборони Рустем Умєров відправиться послом до США замість Оксани Маркарової.