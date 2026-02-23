ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
1 хв

Зеленський визнав, що Україна зараз не може повернути всі свої території

Повертати території треба не тільки військовим чином, але й дипломатичним шляхом, вважає президент України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може повернути окуповані території зараз і назвав причину.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС.

Він пояснив, що зробити це зараз — означає втратити мільйони людей, і це занадто висока ціна.

«Ми це зробимо. Це абсолютно зрозуміло. Це лише питання часу. Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей — мільйони людей — тому що російська армія велика, і ми розуміємо ціну таких кроків. У вас не вистачить людей, ви їх втратите. А що таке земля без людей? Чесно кажучи, нічого», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що звіти американської розвідки вказують на те, що диктатор Путін не має наміру зупинятися на Донбасі, Херсонській та Запорізькій областях. Його метою контроль над всією Україною, а також ширший план із повернення під контроль Москви територій колишнього СРСР.

Під час переговорів Росія висуває безкомпромісну вимогу: повне виведення українських військ із територій Донецької області, які наразі контролює Київ. Попри тиск з боку США, які прагнуть прискорити припинення вогню, Україна вважає цей крок юридично та морально неприпустимим.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що будь-який відступ призведе до подальшої інфільтрації російських сил під виглядом цивільних. Росія ж відкрито погрожує продовжувати наступ на «історичні землі», якщо дипломатичні поступки не будуть зроблені.

Дата публікації
Кількість переглядів
355
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie