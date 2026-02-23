Зеленський визнав, що Україна зараз не може повернути всі свої території

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може повернути окуповані території зараз і назвав причину.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС.

Він пояснив, що зробити це зараз — означає втратити мільйони людей, і це занадто висока ціна.

«Ми це зробимо. Це абсолютно зрозуміло. Це лише питання часу. Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей — мільйони людей — тому що російська армія велика, і ми розуміємо ціну таких кроків. У вас не вистачить людей, ви їх втратите. А що таке земля без людей? Чесно кажучи, нічого», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що звіти американської розвідки вказують на те, що диктатор Путін не має наміру зупинятися на Донбасі, Херсонській та Запорізькій областях. Його метою контроль над всією Україною, а також ширший план із повернення під контроль Москви територій колишнього СРСР.

Під час переговорів Росія висуває безкомпромісну вимогу: повне виведення українських військ із територій Донецької області, які наразі контролює Київ. Попри тиск з боку США, які прагнуть прискорити припинення вогню, Україна вважає цей крок юридично та морально неприпустимим.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що будь-який відступ призведе до подальшої інфільтрації російських сил під виглядом цивільних. Росія ж відкрито погрожує продовжувати наступ на «історичні землі», якщо дипломатичні поступки не будуть зроблені.