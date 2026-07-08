Зеленський йде до Трампа з новою стратегією: на що Україна робить ставку

Володимир Зеленський / © ТСН.ua

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Україна більше не просуває конкретний мирний план щодо завершення війни з Росією. Київ робить ставку на посилення тиску на Кремль, і саме цю стратегію президент Володимир Зеленський планує обговорити з Дональдом Трампом на саміті НАТО.

Про це пише New York Post.

Українська влада більше не просуває підтриманий Сполученими Штатами 28-пунктний проєкт мирної угоди, який раніше обговорювався з Росією. За даними видання, наразі не ведеться підготовка тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. Також поки не триває робота над новим мирним документом.

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Пані посол України у США Ольга Стефанішина пояснила, що зміни на фронті дозволили Києву переглянути свій підхід.

«Покращення наших позицій на полі бою дає нам підстави більш креативно мислити про припинення війни», — сказала вона.

Чого хоче Київ

За словами Стефанішиної, Україна вважає, що досягти припинення війни можна не лише шляхом тривалих переговорів навколо одного мирного плану.

«Припинення вогню не обов’язково має виникнути в результаті нескінченних обговорень єдиного мирного плану. Є інші шляхи розвитку», — наголосила дипломатка.

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Вона зазначила, що саме ці варіанти планують обговорити президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі на саміті НАТО.

Водночас Україна, за її словами, не відмовляється від дипломатичного шляху врегулювання війни.

«Україна завжди була готова до суттєвої дипломатичної взаємодії та залишається відданою досягненню справедливого й тривалого миру. На жаль, російський лідер не виявив жодної справжньої зацікавленості у припиненні війни», — заявила Стефанішина.

Як зазначає New York Post, у Вашингтоні дедалі більше схиляються до висновку, що Росія не демонструє реальної готовності вести переговори про завершення війни. Один із українських посадовців повідомив виданню, що зараз увага має бути зосереджена на нових способах впливу на Кремль.

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«Ми не бачимо жодної реальної участі Росії в обговоренні будь-яких планів щодо припинення війни», — сказав співрозмовник видання.

Що заявили Трамп і Венс

Напередодні саміту НАТО президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що завершення війни може наблизитися.

«Я думаю, що ми цього досягнемо. Я думаю, що ми покладемо цьому край. Це жахлива ситуація», — сказав він.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що російський наступ уже не приносить очікуваних результатів.

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«Росіяни зараз перебувають у такому становищі, що користь від продовження наступальних операцій надзвичайно мала і наближається до нуля», — зазначив Венс.

Україна хоче посилити свою роль у НАТО

Окрім обговорення шляхів завершення війни, Зеленський планує порушити питання ролі України в майбутній системі європейської безпеки.

За словами Стефанішиної, Україна вже зараз робить значний внесок у безпеку європейських союзників.

«Президент Трамп роками наполягав, щоб НАТО збільшувало оборонні бюджети. Тим часом ми витрачаємо 63% державного бюджету на оборону, маємо найсильнішу армію в Європі та критично важливий досвід сучасної війни, який потрібен Альянсу», — заявила вона.

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Вона також додала, що «ми готові приєднатися і відчуваємо, що НАТО та глобальна безпека більше неможливі без України».

Саміт НАТО — останні новини

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на саміті Альянсу союзники ймовірно підтвердять у підсумковій декларації, що Росія становить довгострокову загрозу для території НАТО. Остаточний документ буде оприлюднено після завершення саміту.

До слова, у столиці Туреччини 7-8 липня триває саміт НАТО. У заходах беруть участь лідери держав і урядів країн-членів Альянсу, а президент України Володимир Зеленський долучиться до низки ключових зустрічей. Зокрема, заплановано переговори з Дональдом Трампом.

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