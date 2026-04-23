Зеленський: є ризики втягування Білорусі у війну проти України

Президент Володимир Зеленський прокоментував загрозу ймовірного нового наступу з території Білорусі.

Під час спілкування з журналістами він сказав, що Росія має багато «хворих і фантастичних ідей, і не хочеться, щоб туди втягнули Білорусь».

«Стосовно загрози наступу з Білорусі — дивіться, у руських дуже багато різних хворих і фантастичних ідей. Тому дуже не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в ці фантастичні ідеї, щоб їх перетворили у страшну реальність», — сказав президент.

Нагадаємо, після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського президент повідомив 17 квітня, що фіксується намагання російського контингенту провести перегрупування сил.

«За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь», – написав Зеленський у Телеграм.

Ексміністр Дмитро Кулеба назвав п’ять ключових чинників, які свідчать про підготовку Білорусі до військової ескалації.

Напередодні керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що РФ готує Білорусь до можливої ескалації. Проте в РНБО наголошують, що у ЗСУ все під контролем.

Тим часом Олександр Лукашенко заявив, що йому з російським диктатором Путіним доведеться відбивати напад зі сторони Польщі, країни Балтії та України.

«Це не означає, що ми завтра ж, якщо там розпочнеться якесь протистояння, завдамо удару ядерною зброєю по тих країнах, через які або з території яких буде вчинено агресію проти нас. У нас достатньо іншої зброї, щоб цьому протистояти. Мало не здасться. І ми застосуємо все, що у нас є», — запевнив він.