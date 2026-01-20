ТСН у соціальних мережах

Зеленський: є три документи щодо завершення війни РФ проти України

Україна працює з партнерами зі США і Європи над документами щодо мирного врегулювання, гарантій безпеки і відновлення.

Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є три документи щодо завершення війни РФ проти України. Документи майже готові.

Про це він сказав журналістам.

Президент також оцінив роботу та допомогу президента США Дональда Трампа у намаганнях закінчити війну проти України.

«Як я оцінюю, скажу вам відверто, нам потрібно вижити. Ми боремося за свою незалежність, за свою свободу, за своє існування. В цій боротьбі нам потрібна будь-яка допомога. Ми вдячні Америці за допомогу. Президент Трамп відновив розвідку. Зараз ми бачимо сьогодні знову масований удар. У нас є ракети Patriot. Поки що Америці не вистачило сил зупинити Путіна. Хоча на цьому дипломатичному шляху, скажу відверто, важливі документи готові.в Вони ті, які будуть захищати нас в майбутньому і ті, які будуть відновлювати життя в Україні», — сказав він.

«Це важливі документи. Вони якісні. Що стосується санкційної політики, а вже ж ми хочемо більшого», — наголосив президент.

Нагадаємо, 8 грудня у Лондоні відбулася зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона.

Зеленський після цього заявив, що від першого до сьогоднішнього плану, який обговорювався з європейцями, є невеликий прогрес у бік можливого закінчення війни.

