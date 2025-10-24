Зеленський: ЄС підтвердив довгострокову підтримку України

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивні результати засідання Європейської ради, яке відбулося сьогодні в Брюсселі. Країни-члени ЄС одностайно підтвердили, що програми фінансової підтримки України будуть збережені щонайменше до 2027 року.

Про це він повідомив у соцмережах.

Також Україна отримала політичні гарантії щодо механізму використання заморожених російських активів «максимально на користь захисту від російської агресії». Єврокомісія найближчим часом опрацює технічні деталі цього рішення.

Зеленський зазначив, що тривають переговори щодо посилення української ППО — наразі конкретика не розкривається, однак Київ отримує «позитивні сигнали від партнерів» і команди вже працюють над швидкою реалізацією.

Крім того, ЄС офіційно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Україна синхронізує його у своїй юрисдикції й очікує, що аналогічні обмеження підтримають Велика Британія, Норвегія та Швейцарія.

«Ми вже починаємо працювати з Євросоюзом над наступним пакетом санкцій. Росія має відчути реальні втрати від своєї війни», — наголосив президент.

Зеленський також відзначив ефективність останнього санкційного рішення США щодо російського нафтового сектору та закликав країни Європи підтримати подальше обмеження російських енергетичних доходів.

Україна продовжує координувати з ЄС і партнерами нові кроки з посилення санкційного тиску, оборонної підтримки та відновлення енергетичної інфраструктури. Президент підкреслив, що рішучі економічні обмеження проти РФ є одним із ключових інструментів для наближення завершення війни.

Нагадаємо, що доля заморожених активів РФ має вирішитися на саміті Європейської Ради у грудні — Дональд Туск.