- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 301
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський прибув до Давоса
Інформацію про візит Зеленського до Давоса підтвердили в ОПУ.
Президент України Володимир Зеленський їде до швейцарського Давоса. Інформації про можливі зустрічі поки немає.
Про це ТСН.ua повідомили в Офісі президента.
Що відомо про візит
Подробиці візиту глави держави до Давоса наразі не розголошується. Ймовірно, вони будуть оприлюднені згодом.
Зокрема, може йтися про зустріч з американським очільником Дональдом Трампом.
Станом на 10:30 повідомляється, що президент Зеленський вже прибув до Швейцарії. Як повідомив прессекретар глави України Сергій Никифоров, мета візиту — участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та зустріч з Трампом. Зустріч двох лідерів запланована на 14:00 за київським часом.
Раніше президент США Дональд Трамп висловлював готовність зустрітися із лідером України Володимиром Зеленським на полях економічного форуму у Давосі.
Нагадаємо, що Трамп анонсував розмову з Зеленським. При цьому він згадав і Путіна.
«Я веду переговори з президентом Путіним і я вважаю, що він хоче укласти угоду. Я веду переговори з президентом Зеленським і думаю, він також хоче укласти угоду. Я зустрічаюся з ним сьогодні», — розповів очільник Білого дому.