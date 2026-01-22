Зеленський прибув до Давоса

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський їде до швейцарського Давоса. Інформації про можливі зустрічі поки немає.

Про це ТСН.ua повідомили в Офісі президента.

Що відомо про візит

Подробиці візиту глави держави до Давоса наразі не розголошується. Ймовірно, вони будуть оприлюднені згодом.

Зокрема, може йтися про зустріч з американським очільником Дональдом Трампом.

Станом на 10:30 повідомляється, що президент Зеленський вже прибув до Швейцарії. Як повідомив прессекретар глави України Сергій Никифоров, мета візиту — участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та зустріч з Трампом. Зустріч двох лідерів запланована на 14:00 за київським часом.

Раніше президент США Дональд Трамп висловлював готовність зустрітися із лідером України Володимиром Зеленським на полях економічного форуму у Давосі.

Нагадаємо, що Трамп анонсував розмову з Зеленським. При цьому він згадав і Путіна.

«Я веду переговори з президентом Путіним і я вважаю, що він хоче укласти угоду. Я веду переговори з президентом Зеленським і думаю, він також хоче укласти угоду. Я зустрічаюся з ним сьогодні», — розповів очільник Білого дому.