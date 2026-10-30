Зеленський їде до Ердогана: про що говоритимуть президенти у Стамбулі

Зеленський 31 жовтня зустрінеться з Ердоганом у Стамбулі / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі. Зустріч президентів відбудеться на запрошення турецького лідера. Сторони планують обговорити не лише двосторонні відносини, а й питання регіональної безпеки на тлі продовження російської агресії проти України.

Про це повідомив керівник Директорату комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран у соцмережі Х.

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Про що Зеленський та Ердоган говоритимуть у Стамбулі

За словами Дурана, під час переговорів ітиметься про кроки для подальшого розвитку співпраці між Україною та Туреччиною, а також про регіональні й міжнародні події.

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«Під час зустрічей у Стамбулі обговорять кроки, які можна здійснити для подальшого розвитку двосторонньої співпраці між Туреччиною та Україною, а також регіональні й міжнародні події, насамперед російсько-українську війну та ситуацію з безпекою в Чорному морі», — написав представник турецької адміністрації.

Окрему увагу приділять безпеці в Чорноморському регіоні, де через російські атаки зростають ризики для цивільного судноплавства. Для Туреччини це питання має безпосереднє значення, адже її торговельні судна та громадяни вже ставали жертвами російських ударів.

Водночас станом на момент підготовки матеріалу Офіс президента України окремо не підтверджував оголошений Анкарою візит.

Безпека Чорного моря — останні події

Питання захисту цивільного судноплавства стало особливо гострим після серії російських атак на торговельні судна. 5 жовтня російські безпілотники вдарили по турецькому судну, яке перевозило українське зерно в нейтральних водах. Унаслідок атаки загинув капітан, ще один член екіпажу дістав поранення. Російський удар по турецькому судну став одним із випадків, після яких питання безпеки морських маршрутів опинилося серед пріоритетів Анкари.

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Уже 8 жовтня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан застеріг, що Чорне море ризикує перетворитися на новий фронт війни. Він заявив про збільшення кількості атак на цивільні судна та повідомив, що Анкара розглядає варіанти зниження напруженості. Турецька сторона наполягає на необхідності деескалації в Чорному морі, щоб не допустити подальшого поширення бойових дій на торговельне судноплавство.

Однак ситуація продовжила загострюватися. 14–15 жовтня російські безпілотники, ймовірно, атакували чотири цивільні судна в Чорному морі, зокрема поблизу територіальних вод Румунії — країни НАТО. Ці інциденти посилили побоювання, що російські атаки на цивільні кораблі наближаються до кордонів Альянсу. На цьому тлі майбутні переговори Зеленського та Ердогана щодо безпеки Чорного моря набувають особливого значення.

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