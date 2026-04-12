Зеленський їде до Італії: запланована зустріч із Мелоні

Президент України Володимир Зеленський 15 квітня здійснить офіційний візит до Італії.

Як свідчить порядок денний уряду Італії, цього дня о 15:30 прем’єр-міністерка країни Джорджа Мелоні проведе зустріч із українським лідером у Римі.

Переговори відбудуться у резиденції глави італійського уряду — Палаццо Кіджі.

Деталі майбутньої зустрічі наразі не розкриваються. Водночас такі контакти традиційно охоплюють питання безпеки, підтримки України у війні проти Росії, а також подальшої політичної та економічної співпраці між країнами.

Італія залишається одним із ключових партнерів України в Європі та підтримує Київ як на двосторонньому рівні, так і в межах міжнародних форматів.

