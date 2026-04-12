- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський їде до Італії: запланована зустріч із Мелоні
Президент України Володимир Зеленський 15 квітня здійснить візит до Італії, де проведе зустріч із прем'єркою.
Президент України Володимир Зеленський 15 квітня здійснить офіційний візит до Італії.
Як свідчить порядок денний уряду Італії, цього дня о 15:30 прем’єр-міністерка країни Джорджа Мелоні проведе зустріч із українським лідером у Римі.
Переговори відбудуться у резиденції глави італійського уряду — Палаццо Кіджі.
Деталі майбутньої зустрічі наразі не розкриваються. Водночас такі контакти традиційно охоплюють питання безпеки, підтримки України у війні проти Росії, а також подальшої політичної та економічної співпраці між країнами.
Італія залишається одним із ключових партнерів України в Європі та підтримує Київ як на двосторонньому рівні, так і в межах міжнародних форматів.
Нагадаємо, що раніше Мелоні приголомшила оцінкою мирних переговорів щодо України
Прем’єрка Італії назвала ключову проблему переговорів про мир в Україні.