Зеленський їде до Німеччини: що будуть обговорювати з Мерцом

Володимир Зеленський / © Associated Press

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28 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський офіційно прибуде до Берліна з робочим візитом. Його зустріне федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц із військовими почестями у Відомстві федерального канцлера.

Про це повідомив представник німецького уряду Стефан Корнеліус

Ключовими темами переговорів стануть питання підтримки України та міжнародні зусилля з досягнення припинення вогню у війні з Росією.

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«Зустріч президента Зеленського з канцлером Мерцом розпочнеться о 12:00. Після переговорів передбачено спільний обід, а також запланована спільна пресконференція о 13:30», — заявив Корнеліус.

У другій половині дня Зеленський проведе розмову з представниками німецького бізнесу та обміняється ідеями щодо посилення економічного партнерства.

Нагадаємо, незабаром президент України Володимир Зеленський також візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.

У заході також візьме участь президент США Дональд Трамп, однак можливість його особистої зустрічі із Зеленським поки залишається відкритим питанням.

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