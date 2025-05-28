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Зеленський їде до Німеччини: що будуть обговорювати з Мерцом
Цей візит є черговим кроком на шляху поглиблення українсько-німецьких відносин, зокрема в питаннях оборони, економіки та політичної взаємодії.
28 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський офіційно прибуде до Берліна з робочим візитом. Його зустріне федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц із військовими почестями у Відомстві федерального канцлера.
Про це повідомив представник німецького уряду Стефан Корнеліус
Ключовими темами переговорів стануть питання підтримки України та міжнародні зусилля з досягнення припинення вогню у війні з Росією.
«Зустріч президента Зеленського з канцлером Мерцом розпочнеться о 12:00. Після переговорів передбачено спільний обід, а також запланована спільна пресконференція о 13:30», — заявив Корнеліус.
У другій половині дня Зеленський проведе розмову з представниками німецького бізнесу та обміняється ідеями щодо посилення економічного партнерства.
Нагадаємо, незабаром президент України Володимир Зеленський також візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.
У заході також візьме участь президент США Дональд Трамп, однак можливість його особистої зустрічі із Зеленським поки залишається відкритим питанням.