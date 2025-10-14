Зеленський їде до Трампа: аналітик Sky News назвав дві причини нового візиту до Білого дому

Дональд Трамп і Володимир Зеленський. / © Associated Press

Минулого тижня ситуація в Україні була не найкраща. Поки увага світу значною мірою була прикута до подій в секторі Гази, армія диктатора РФ Володимира Путіна взялася з усіх сил атакувати українську енергетику. На тлі усіх цих подій президент України Володимир Зеленський вирушить до США на зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

Військовий кореспондент Sky News Майкл Кларк вважає, що є щонайменші дві причини для цього візиту.

Кларк вважає, що українська делегація запитає своїх американських колег про зброю, яку вони могли б купити. Йдеться про озброєння, яке США можуть відпустити для України за запитом європейських партнерів Києва.

“Це перше”, - наголосив Кларк.

Втім, головна мета візиту - це не лише озброєння. За словами військового експерта, український президент Володимир Зеленський спробує скористатися цими кращими стосунками з президентом США Дональдом Трампом, аби сказати: “Якщо ви спираєтесь на Путіна, то він не хоче припинення вогню”.

Кларк вважає, що Зеленському доведеться використовувати свої акторські здібності, щоб “спробувати вплинути на мислення Трампа”.

Нагадаємо, після розмови телефоном Зеленського з Трампом у ЗМІ з’явилася інформація про те, що лідери можуть зустрітися вже у п’ятницю, 17 жовтня. Нардеп Ярослав Железняк підтвердив цю інформацію від FT і заявив, що його джерела теж підтверджують очікування такої зустрічі.

Згодом американський лідер під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One підтвердив, що проведе зустріч із президентом України. Джерела Axios повідомляють, що серед іншого Трамп і Зеленський обговорять, яку зброю слід постачати Україні. Зокрема, можливості відправлення Tomahawk.