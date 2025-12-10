Зеленский з командою провели розмову з американською стороною: про що йшлося

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американською стороною — міністром фінансів Скотом Бессентом, зятем Трампа і його радником Джаредом Кушнером та головою і генеральним директором компанії BlackRock Ларрі Фінком.

Про це передає пресслужба ОП.

Це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України.

Сторони обговорили ключові питання для відновлення, різні механізми та бачення відбудови.

«Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні», — заявив Зеленський.

За словами президента, Україна вже підготувала свій погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни.

Сторони узгодили також наступні контакти між командами. Зеленський запевнив, що з українського боку затримок не буде.

Раніше Зеленський підтвердив, що є три окремі стратегічні документи про закінчення війни: рамковий документ із 20 пунктів, гарантії безпеки та відбудова країни.