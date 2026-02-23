Зеленський заговорив про мир з Білоруссю: є лише одна умова

Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський висловився про можливий мир між Україною та Білоруссю. Ключова умова — припинення записку ракет з території країни.

Про це він написав у Telegram.

Зеленський наголосив: якщо буде вільне керівництво, яке дасть їм свободу та буде поважати незалежність України, Україна буде поважати незалежність Білорусі.

«Найкраще, що може бути, — мирні відносини, коли ми поважаємо суверенітет одне одного й ракети не летять з однієї країни на іншу», — акцентував президент.

Він поділився своїми очікуваннями щодо подальшого розвитку стосунків між Україною та Білоруссю.

«Я б дуже хотів, щоб війна закінчилась і щось змінилося у відносинах між нашими країнами. Все-таки білоруський народ не починав війну проти України. Думаю, що це наймудріший вибір або статус, у якому й треба залишатися білорусам», — завершив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив про нову загрозу з боку Білорусі. Так, нові спільні військові навчання Білорусі та Росії на білоруській території можуть загрожувати безпеці України та самого білоруського народу. Зеленський наголосив, що масоване накопичення російських військ під приводом навчань вже раніше слугувало передумовою для нападу на Україну, і нині це викликає великі ризики. Щобільше, РФ готує майданчики для розміщення ракет «Орешнік» у Білорусі.