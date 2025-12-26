ТСН у соціальних мережах

Зеленський заявив про готовність до референдуму щодо мирного плану: подробиці

Зеленський планує обговорити з президентом США Трампом умови припинення війни.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом узгодити рамкові умови припинення війни.

Про це він повідомив у п’ятницю в коментарі виданню Axios.

За словами Зеленського, у разі згоди Росії на припинення вогню щонайменше на 60 днів він готовий винести відповідний мирний план на всеукраїнський референдум.

Президент України зазначив, що попри «значний прогрес» у переговорах запропонований план передбачає болісні для України територіальні поступки на сході. Зеленський наголосив, що сподівається покращити ці умови, а у разі неможливості зайняти «сильну позицію» щодо територіальних питань — рішення має отримати схвалення українського суспільства.

В американській адміністрації готовність Зеленського провести референдум розглядають як важливий крок уперед. Як зазначає Axios, у США більше не виключають можливості територіальних компромісів у межах майбутнього врегулювання.

Водночас Зеленський підкреслив, що проведення такого плебісциту супроводжуватиметься серйозними політичними, логістичними та безпековими викликами. Саме тому, за його словами, 60-денне припинення вогню є мінімально необхідним для підготовки та організації голосування.

Високопоставлений представник США повідомив Axios, що російська сторона розуміє потребу у припиненні вогню у разі оголошення референдуму в Україні, однак наполягає на коротших строках такого перемир’я.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив про майже повну готовність 20-пунктного мирного плану.

Нагадаємо, українська та американська переговорні команди досягли значного прогресу у підготовці базового документа з 20 пунктів, що містить гарантії безпеки та план економічного відновлення України. Сторони готуються до майбутніх перемовин у Сполучених Штатах, не припиняючи дипломатичну роботу навіть у період різдвяних свят.

