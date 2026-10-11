Зеленський заявив про готовність зупинити удари по НПЗ РФ і назвав умову

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів, однак висунув жорстку умову.

Про це йдеться у Телеграм.

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«Реальна причина війни в Європі — Росія, і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі», — зазначив він.

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Зеленський також підкреслив, що будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями.

Що передувало

9 жовтня президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним домовився про постачання від 300 тисяч до 3 млн тонн російського дизпалива на американський та світовий ринки.

За даними Axios, Трамп вирішив укласти з Путіним угоду після того, як Україна відмовилася припинити удари по російських НПЗ, що, за твердженням США, безпосередньо впливає на американських споживачів.

Зеленський відповів, що Україна не збирається припиняти удари по російських НПЗ, попри домовленості Трампа з Путіним щодо постачання російського дизеля на світовий ринок.

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Зеленський також заявив, що скасування санкцій без зменшення ворожих ударів виглядає слабкістю, бо Росія витратить нові прибутки на війну. За його словами, нафтопродукти з РФ — це лише інвестиція в агресію, яка потребує зупинки, а не продовження.

Тим часом ЗМІ повідомили, що США можуть залишити Україну без розвідданих, якщо Київ не припинить бомбити НПЗ Росії.

Зазначимо, що Зеленський неодноразово повідомляв про готовність Києва до взаємних кроків для зниження напруженості та пропонував конкретний компроміс під час переговорів із представниками Дональда Трампа — Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

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