Зеленський заявив про історичні домовленості на Близькому Сході: деталі

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку безпрецедентних десятирічних угод із країнами Близького Сходу. Київ розраховує на стратегічну співпрацю у сфері оборонних технологій та вирішення дефіциту засобів ППО.

Про це глава держави сказав у розмові з журналістами.

Завершуючи серію візитів до країн Близького Сходу, Зеленський зазначив, що українська делегація вже відвідала Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар та Йорданію, підтримуючи зв’язок і з іншими партнерами в регіоні. Наразі роботу продовжує секретар РНБО Рустем Умєров, у якого заплановано ще низку офіційних переговорів.

«Вважаю, що це історичні домовленості. Ми домовляємось про стратегічне співробітництво в напрямку miltech і в інших напрямках. Ми говоримо про десятирічні договори. Це взаємна допомога, безумовно. Нас цікавить також антибалістична діяльність. Ви знаєте, що у нас з цим дефіцит», — розповів президент.

Окрім оборонного сектору, Україна фокусується на розв’язанні проблем в енергетичній сфері, зокрема щодо постачання дизельного пального.

Глава держави наголосив, що майбутнє юридичне закріплення цих угод матиме виняткове значення, оскільки раніше Україна ніколи не досягала такого рівня співпраці з країнами цього регіону.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський розпочав турне країнами Перської затоки, зокрема прибувши до Саудівської Аравії 26 березня разом із Умєровим. Як писало видання Bloomberg, головна мета поїздки — укладення угод щодо повітряної безпеки. Україна пропонує свій унікальний досвід перехоплення іранських дронів та консультації понад 200 військових фахівців в обмін на дефіцитні американські ракети, необхідні для захисту від російської балістики.

Поїздка Зеленського на Близький Схід — які результати

27 березня Зеленський повідомив про домовленість щодо оборонної співпраці між Україною та Саудівською Аравією. Документ передбачає об’єднання зусиль проти ударів дронів і балістики, залучення інвестицій, розвиток технологій та обмін бойовим досвідом.

28 березня Зеленський поінформував, що Україна підписала 10-річну оборонну угоду з Катаром, а найближчими днями аналогічний документ підпишуть з ОАЕ. Співпраця передбачає не лише закупівлі, а й спільне будівництво заводів і ліній виробництва. Крім того, президент домовився про стабільне постачання дизельного палива щонайменше на рік для захисту енергосистеми від криз.

29 березня Зеленський прибув із візитом до Йорданії. Глава держави зазначив, що головною темою стане безпека та спільні зусилля партнерів у цій сфері. У Йорданії заплановано низку важливих зустрічей, проте конкретні теми переговорів поки не розголошуються.