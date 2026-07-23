Зеленський заявив про кадрові зміни в ЗСУ та назвав головне завдання Драпатого: подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українській армії відбудеться кадрове перезавантаження. За його словами, він очікує відповідних пропозицій від нового головнокомандувача Михайла Драпатого, а головним завданням залишається збереження єдності військового керівництва.

Про це глава держави сказав під час брифінгу, повідомила кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

Президент наголосив, що для нього принципово важливо зберегти єдність між Міністерством оборони, військовим керівництвом та українськими захисниками.

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«Безумовно важлива єдність, тому і важлива єдність Міністерства оборони і військового керівництва нашої держави, воїнів наших. Перезавантаження кадрового складу в армії буде, я чекаю пропозиції від нового главкома. Є новий главком Драпатий, бажаємо успіху і тільки перемоги», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що досвід колишнього головнокомандувача Олександра Сирського та інших військових керівників має залишитися в системі управління.

«Сирського досвід дуже сильний, були дуже фахові операції. Ми все розуміємо, тому безумовно будемо робити так, щоб і Олександр Станіславович, і Андрій Ігнатов не відпочивали, а передавали досвід новому командуванню, щоб були десь поруч, щоб допомагали, щоб радилися вони», — наголосив президент.

За словами Зеленського, він провів окремі та спільні зустрічі з військовими керівниками, щоб забезпечити плавний перехід.

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«Все було в минулому, і це дуже важливо, що зараз вони одне одного чують. Це дуже важливо — зберегти правильний перехід, стійкість армії. Я дуже серйозно до цього відношусь», — заявив він.

Які завдання поставили новому командуванню

Президент підкреслив, що перед новим керівництвом стоять складні завдання, які потрібно виконувати спільно.

«І Драпатому, і Хмарі доведеться виконати головне завдання на сьогодні після довгої, втомленої війни. Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо, обличчя мобілізації — все це, поки не закінчиться війна, доведеться робити разом, у союзі», — сказав Зеленський.

Він додав, що саме такої взаємодії, на його думку, раніше бракувало.

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Президент також повідомив, що запропонував Михайлу Федорову кілька варіантів подальшої роботи.

За словами глави держави, останньою пропозицією стала посада віцепрем’єр-міністра з військових новацій.

«Я запропонував йому кілька посад. Остання посада — віцепрем’єр-міністр України з військових новацій. Це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, керівництвом нашої армії, Генеральним штабом і, безумовно, з президентом України», — заявив Зеленський.

Він наголосив, що координація військових інновацій має відбуватися щодня, адже саме це є одним із ключових напрямків розвитку української оборони в умовах війни.

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Заяви Зеленського — останні новини

Нагадаємо, Зеленський анонсував свій візит до США найближчого тижня. За його словами, американська сторона має кілька планів щодо закінчення війни, якими планує поділитися з Україною та Росією. Зеленський провів розмову зі спецпосланцями Трампа Джаредом Кушнером та Віткоффом. Також він очікує зустрічі з виробниками щодо ліцензій на ракети для Patriot.

Також, Зеленський заявив, що оточення Путіна надсилає сигнали щодо готовності до закінчення війни. За його словами, українські далекобійні удари створюють «токсичну атмосферу» навколо диктатора. Україна готова до миру, але РФ наразі не готова до реального припинення війни. Зеленський наголосив, що лише Путін є причиною продовження конфлікту.

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