Політика
138
Зеленський заявив про «конструктив»: що українська делегація обговорює в США

Зеленський заявив, що на переговорах у Флориді йде обговорення часових рамок «тих чи інших рішень» щодо закінчення війни.

Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

У Флориді (США) продовжує роботу українська переговорна команда. Сьогодні були зустрічі з американською делегацією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 21 грудня.

За його словами, наразі триває робота над документами про закінчення війни, гарантії безпеки і відбудову.

«Детально йдуть по кожному пункту, і є конструктив з американською стороною. Це важливо. Говорять також і про таймінг — про можливі часові рамки тих чи інших рішень», — зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що очікує на доповідь українських представників на переговорах Рустема Умєрова та Андрія Гнатова по деталях розмови.

Раніше секретар РНБО Умєров розповів про третій день вирішальних перемовин у США і заявив, що розраховує на прогрес у завершенні війни.

138
