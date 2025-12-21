Зеленський заявив про «конструктив»: що українська делегація обговорює в США

Володимир Зеленський / © Associated Press

У Флориді (США) продовжує роботу українська переговорна команда. Сьогодні були зустрічі з американською делегацією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 21 грудня.

За його словами, наразі триває робота над документами про закінчення війни, гарантії безпеки і відбудову.

«Детально йдуть по кожному пункту, і є конструктив з американською стороною. Це важливо. Говорять також і про таймінг — про можливі часові рамки тих чи інших рішень», — зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що очікує на доповідь українських представників на переговорах Рустема Умєрова та Андрія Гнатова по деталях розмови.

Раніше секретар РНБО Умєров розповів про третій день вирішальних перемовин у США і заявив, що розраховує на прогрес у завершенні війни.