Зеленський заявив про неодноразові спроби його ліквідації з боку РФ

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська сторона кілька разів намагалася його ліквідувати, однак нині він сприймає такі загрози інакше, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю французькому телеканалу France 2.

За словами Зеленського, у перші місяці великої війни рівень небезпеки був особливо відчутним, але з часом він звик працювати в умовах постійних ризиків.

Президент зазначив, що сьогодні зосереджений передусім на управлінні країною у воєнний час та підтримці українців.

Водночас він дав зрозуміти, що загрози з боку Росії залишаються реальністю для українського керівництва від початку вторгнення.

Нагадаємо, що раніше Зеленський назвав єдину особу, якої боїться Путін.