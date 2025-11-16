Зеленський заявив про новий напрямок імпорту газу з Греції

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна підготувала домовленість із Грецією щодо газу для нашої країни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу — щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України», — зазначив президент.

За його даними, вже є домовленості про фінансування імпорту газу, і уряд закриє потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари.

«Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту, допомагають наші європейські партнери, європейські банки — під гарантії Єврокомісії, допомагають також українські банки, допомагає Норвегія, триває активна робота і з американськими партнерами — повне фінансування буде. Робимо широкі можливості для постачання зимою», — додав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував, чи вдасться Росії цієї зими залишити українців без газу та світла. Він зазначив, що через російські атаки на енергетичну інфраструктуру Україні доведеться імпортувати газ з-за кордону. Однак він запевнив, що влада готова до цих викликів і забезпечить населення газом.

Водночас Зеленський не знає, що буде з електропостачанням.

«Що буде з електрикою, сьогодні мені важко сказати. Ми будем готові до всіх відповідних викликів, ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати», — сказав президент.