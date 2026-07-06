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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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72
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Зеленський заявив про перехід у вирішальну фазу війну: деталі

Доля війни проти Росії вирішиться у повітрі — про перехід бойових дій у нову вирішальну фазу заявив президент Володимир Зеленський

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Після ракетного терору: Зеленський дав гучне інтерв'ю FT про конкурентоспроможність України в небі

Після ракетного терору: Зеленський дав гучне інтерв’ю FT про конкурентоспроможність України в небі / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що вирішальна фаза війни Росії проти України перейшла з суші та моря в повітря, стверджуючи, що «битва в небі» визначить результат конфлікту.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Financial Times.

В інтерв’ю, яке пройшло в Офісі президента у Києві після чергового масованого російського удару, Зеленський заявив, що Україна змогла зупинити Росію на суші та обмежити дії російського флоту у західній частині Чорного моря. Наступним головним театром бойових дій, за його версією, стає повітряний простір.

«Сьогодні я вважаю, що перемога в цій війні належить тому, хто розумніший. Якщо ви зупините ворога на полі бою, якщо ви зупините війну на суші та якщо ви позбавите його панування на морі — як ми зробили з нашими морськими безпілотниками, відігнавши російський флот — тоді наступним полем бою стане небо», — сказав глава держави.

Зеленський впевнено заявив, що «у цьому змаганні набагато менше значення має, чия територія більша».

«Ми перейшли в повітряну сферу. А в повітрі ми вже конкурентоспроможні», — переконаний він.

Головним слабким місцем України Зеленський назвав протиракетну оборону. Київ має американські Patriot і французькі SAMP/T, здатні перехоплювати балістичні ракети, але таких систем і ракет до них критично мало.

За даними української сторони, під час останньої атаки Україна не спромоглася перехопити жодну з 29 випущених балістичних ракет. Зеленський заявив, що ракети PAC-3 для Patriot іноді надходять «буквально за день до масованої атаки».

Зеленський оголосив, що має намір використати саміт НАТО в Анкарі, щоб знову вимагати від партнерів більше систем ППО та ракет до них. Він визнав, що кожна країна Альянсу має власні ліміти за кількістю ракет і комплексів на озброєнні, але добиватиметься додаткових поставок.

Ще одна вимога Києва — передача технологій та запуск виробництва протиракетних систем. Зеленський заявив, що Європі потрібно перестати бути недбалою у цьому питанні, бо «Patriot на всіх не вистачить ніколи».

За його словами, одним із варіантів може стати ліцензійне виробництво систем Patriot, додавши, що на саміті G7 у Франції він «знову порушив питання» отримання ліцензії на виробництво Patriot.

Нагадаємо, що в Києві внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки загинуло 16 людей, 58 дістали поранення. Ще 10 можуть перебувати під завалами.

Внаслідок удару у Вишневому загинуло 7 людей і 21 поранений, ще одна людина загинула у Святопетрівському.

Раніше у Defense Express заявили про критичний стан протиракетного щита Києва і повернення до умов 2022 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
72
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