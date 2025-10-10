ТСН у соціальних мережах

Політика
97
1 хв

Зеленський заявив про підготовку візиту делегації до США: про що йтиметься

Головна мета української делегації у США — обговорити кілька сильних угод у галузі оборони, які мають зміцнити обидві країни.

Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку візиту делегації держави до США та пропозицію для Вашингтона про кілька сильних угод у галузі оборони, які можуть зміцнити обидві країни.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський поінформував, що готується візит української делегації до США. До складу делегації увійдуть прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та уповноважений щодо санкційної політики Владислав Власюк.

Президент України анонсував і «значний компонент» візиту по лінії Міністерства оборони України та РНБО.

Зараз формується план зустрічей.

«Ми запропонували Америці кілька сильних угод в галузі оборони, які можуть зміцнити обидві наші країни, і маємо зробити більш змістовним наш діалог з Америкою щодо цих угод», — йдеться у дописі глави держави.

Нагадаємо, на початку жовтня видання The Telegraph, посилаючись на джерело в українському уряді, повідомило про замороження переговорів Києва та Вашингтона щодо постачання зброї та ключової угоди про обмін технологіями дронів на американські роялті. Причина — шатдаун у США.

Своєю чергою речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що постачання зброї продовжується, а переговори щодо угоди про дрони між Києвом і Вашингтоном відбуваються за планом.

