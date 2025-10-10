- Дата публікації
Зеленський заявив про підготовку візиту делегації до США: про що йтиметься
Головна мета української делегації у США — обговорити кілька сильних угод у галузі оборони, які мають зміцнити обидві країни.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку візиту делегації держави до США та пропозицію для Вашингтона про кілька сильних угод у галузі оборони, які можуть зміцнити обидві країни.
Про це глава держави написав у Мережі.
Зеленський поінформував, що готується візит української делегації до США. До складу делегації увійдуть прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та уповноважений щодо санкційної політики Владислав Власюк.
Президент України анонсував і «значний компонент» візиту по лінії Міністерства оборони України та РНБО.
Зараз формується план зустрічей.
«Ми запропонували Америці кілька сильних угод в галузі оборони, які можуть зміцнити обидві наші країни, і маємо зробити більш змістовним наш діалог з Америкою щодо цих угод», — йдеться у дописі глави держави.
Нагадаємо, на початку жовтня видання The Telegraph, посилаючись на джерело в українському уряді, повідомило про замороження переговорів Києва та Вашингтона щодо постачання зброї та ключової угоди про обмін технологіями дронів на американські роялті. Причина — шатдаун у США.
Своєю чергою речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що постачання зброї продовжується, а переговори щодо угоди про дрони між Києвом і Вашингтоном відбуваються за планом.