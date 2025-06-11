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Зеленський заявив про плани росіян захопити Одесу: "Нам потрібен захист"
Президент України закликав партнерів нашої держави надати довгострокові гарантії безпеки, щоб зруйнувати загарбницькі плани Росії.
Президент України Володимир Зеленський під час саміту Україна — Південно-Східна Європа, що відбувся в Одесі 11 червня, наголосив на критичній важливості захисту міста та необхідності довгострокових гарантій безпеки для України. Він підкреслив, що Одеса є містом, яке Росія прагне знищити, та має на нього великі плани.
Про це Зеленський заявив під час саміту.
Одеса — ціль для Росії та ворота до безпеки
Під час свого виступу в Одесі, президент Зеленський зазначив, що Одесі загрожує російське знищення.
«Ми тут, в Одесі, місті, яке Росія хоче знищити, як знищила інші незліченні міста. Російські військові плани спрямовані на цей регіон, а потім на кордони з Молдовою та Румунією», — наголосив він.
Глава держави підкреслив негайну потребу в оборонних заходах.
«Зараз нам потрібний захист. Але ще більше нам потрібні довгострокові гарантії, що це ніколи не повториться», — заявив Зеленський, акцентуючи на важливості не лише поточної допомоги, а й сталої системи безпеки для України у майбутньому.
Президент також зупинився на геополітичному значенні Одеси.
«Одеса є дуже важливим містом для всіх нас і не тільки символом Півдня України. Це перехрестя між Північною та Південною Європою, між Балканами та Кавказом, між європейською стабільністю та загрозами, що її підривають. Одеса завжди була воротами, і сьогодні вона є воротами до нашої спільної безпеки», — підкреслив Зеленський, вказавши на роль міста як ключового елемента європейської та регіональної безпеки.
Саміт Україна — Південно-Східна Європа, який проходив в Одесі, став платформою для обговорення спільних викликів та посилення співпраці між країнами регіону в умовах російської агресії.
Нагадаємо, американські аналітики переконані, що стратегія Кремля будується на розрахунку на втому України та Заходу від виснажливої війни. На думку експертів, будь-яке посилення економічного тиску на Росію, хоча й є позитивним політичним кроком, однак недостатнє для того, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів або змінити його уявлення про перемогу.