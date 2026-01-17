Зеленський заявив про початок роботи української делегації в США

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Українська делегація на чолі з ключовими представниками сектору безпеки та парламенту вже прибула до Сполучених Штатів Америки для проведення низки зустрічей з американською стороною.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні у суботу.

Президент зазначив, що очікує перші доповіді за результатами зустрічей уже ближче до вечора за київським часом.

Реклама

«Сьогодні українська делегація вже у Сполучених Штатах Америки: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічей», — сказав він.

Зеленський наголосив, що ключовим завданням української сторони є донесення до партнерів повної та об’єктивної інформації про поточну ситуацію в Україні, зокрема про наслідки масованих російських ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.

Президент підкреслив, що постійний терор з боку Росії не лише призводить до людських жертв і руйнувань, а й системно підриває довіру до дипломатичного процесу. За його словами, через російські атаки люди зневірюються у можливостях дипломатії, а кожен новий удар зменшує навіть ті обмежені шанси для діалогу, які ще залишалися.

Глава держави зазначив, що американська сторона повинна чітко усвідомлювати ці наслідки, а також важливість подальшого прогресу щодо документів, які були підготовлені в межах попередніх домовленостей.

Реклама

Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не була і не буде перешкодою для досягнення миру, а подальший розвиток дипломатичних зусиль нині значною мірою залежить від підтримки партнерів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська делегація проведе в Маямі вирішальні переговори зі США щодо двох стратегічних угод про безпеку та економічний розвиток загальним обсягом до 800 мільярдів доларів.