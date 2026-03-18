Зеленський заявив про “погане передчуття” для миру в Україні через війну в Ірані
Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані негативно впливає на переговори щодо миру в Україні та викликає у нього тривожні очікування.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю ВВС
За його словами, він має “дуже погане передчуття” щодо впливу конфлікту в Ірані на переговори про завершення війни.
Переговори відкладаються
Зеленський зазначив, що мирні переговори щодо України фактично гальмуються через загострення ситуації навколо Ірану.
“Переговори постійно відкладаються. А причина цьому одна — війна в Ірані”, — пояснив президент.
Заклик до єдності Заходу
Глава держави також закликав західних лідерів уникати розбіжностей і координувати свої дії.
Зокрема, він висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зможуть зустрітися та узгодити спільну позицію.
Зеленський наголосив, що єдність союзників є критично важливою для подальшої підтримки України.
За словами президента, війна на Близькому Сході вже має прямий вплив на ситуацію навколо України — як у військовому, так і в дипломатичному вимірах.
Загострення конфлікту в Ірані може відсунути питання миру в Україні на другий план і посилити невизначеність щодо подальших переговорів.
Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що війна з Іраном загрожує рекордним голодом у світі.
Через війну проти Ірану мільйони людей можуть опинитися на межі виживання. У Всесвітній продовольчій програмі попереджають про різке погіршення ситуації вже найближчими місяцями.