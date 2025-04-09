Зеленський заявив про полонених громадян Китаю на війні: Пекін прокоментував

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Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон двох китайських військових. У Пекіні заявили, що перевіряють цю інформацію з українською стороною.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу, повідомила кореспондентка ТСН.ua.

“Дозвольте мені наголосити, що уряд Китаю завжди просить громадян Китаю триматися подалі від зон збройного конфлікту, уникати будь-якої форми участі у збройному конфлікті, і зокрема, уникати участі у військових операціях будь-якої сторони. Такі претензії не мають підстав”, - наголосив дипломат.

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З його слів, позиція КНР щодо української кризи - як Пекін називає війну - “є дуже чіткою та широко визнана міжнародною спільнотою”. Ба більше - Китай нібито “дотримується об’єктивної та справедливої ​​позиції щодо кризи в Україні, і це дуже ясно”.

“Українській стороні необхідно правильно оцінити зусилля та конструктивну роль Китаю для політичного врегулювання української кризи. Ми взяли на себе зобов’язання припинити конфлікт і сприяти мирним переговорам. Це дуже зрозуміло для міжнародної спільноти. Українська сторона має правильно оцінити зусилля та конструктивну роль Китаю для політичного врегулювання кризи”, - додав Лінь Цзянь.