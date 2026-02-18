Зеленський заявив про прогрес на переговорах у Женеві: перші подробиці

Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив про прогрес за військовим напрямком на переговорах у Женеві. Він наголосив, що усі три сторони були конструктивні.

Про глава держави розповів у коментарі журналістам.

Зеленський оцінив змістовність перемовин у Женеві

За словами лідера, є два напрямки — політичний та військовий. І за другим вдалося досягти прогресу. Як зазначив Зеленський, військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля.

Реклама

«Вони, в принципі, там майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони. Я вважаю, що це контруктивний сигнал», — сказав Зеленський.

Раніше Зеленський дав перший коментар щодо першого дня переговорів у Женеві — 17 лютого. Він оцінив зустрічі як «непрості». Український лідер контстував: РФ намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Він подякував США за увагу до деталей і терпіння в розмовах із наявними представниками Росії.