Зеленський заявив про провал РФ на фронті та шокував даними про втрати

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не досягла жодної стратегічної цілі на фронті, втрачаючи водночас десятки тисяч військових щомісяця. Він також висловився про співпрацю Києва із країнами Європи.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю британському блогеу з України Максу Кіменку.

Поразки і втрати РФ на фронті

У розмові президент України наголосив, що Росія не здобуває перемоги на фронті. Він підкреслив: жодна з цілей, які Москва ставила на початку повномасштабного вторгнення, не була досягнута. Зокрема, Росії не вдалося повністю окупувати Донбас, а також захопити Київ.

«Вони хотіли повністю, на 100%, окупувати Донбас. Вони цього не досягли. І, звичайно, вони хотіли окупувати столицю. Цього вони теж не досягли. Зараз вони втрачають 30 000 — 35 000 людей на місяць«, — розповів Зеленський.

Коментуючи ситуацію на фронті за останні роки, глава держави зазначив, що українські сили здебільшого утримують позиції. За його словами, російські війська щодня намагаються прорвати оборону, однак безуспішно, натомість втрати лише зростають. Саме тому, як підкреслив президент, Росія компенсує відсутність результатів на полі бою ракетними ударами по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Зеленський заявив, що Україна — номер один у сфері безпеки

Блогер також поцікавився, яку користь Україна приносить Великій Британії. У відповідь Зеленський заявив, що нині держава є «номером один» у сфері безпеки.

«Сьогодні ми є номер один у сфері безпеки завдяки використанню наших технологій. Дрони та системи радіоелектронної боротьби. У світі немає країни, яка б могла, наприклад, за один день знищити 500 іранських дронів. Я впевнений, що ми досягнемо успіху», — розповів президент.

Відносини України з країнами ЄС

Окремо він торкнувся теми відносин із міжнародними партнерами, зазначивши, що найскладніша взаємодія наразі з Угорщиною, тоді як низка інших держав демонструє активну підтримку України.

«Найкраща „хімія“ у нас з Францією, Великою Британією, Фінляндією, Данією, Польщею. Найгірше — з Угорщиною. Але це не стосується людей. Це стосується особистостей. Я не люблю дипломатичних фраз. Просто щоб бути ввічливим до когось. Я не хочу бути ввічливим. Я хочу бути сильним для своєї країни і дуже чесним з нашими партнерами«, — пояснив Зеленський.

Він також поділився своїм баченням майбутнього України через 10 років. Президент наголосив, що ключовим для нього є збереження незалежності держави, а також висловив надію, що молодь, яка нині навчається, повернеться додому та долучиться до відбудови країни, адже Україна потребує цих людей.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 20 березня загальні втрати РФ перевищили 1,28 млн осіб, зокрема за добу ліквідовано та поранено 1 610 окупантів. Також знищено десятки одиниць ворожого озброєння та військової технікии.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті зараз

За оцінками ISW, від початку 2026 року Україна створює для РФ комплексні виклики на всіх рівнях. ЗСУ ефективно знищують російську артилерію, логістику та операторів БпЛА в ближньому тилу, а також системно вибивають ППО й радари, що дозволяє масштабувати дальні удари по цінних об’єктах.

Наступ на Олександрівському напрямку та міцна оборона змусили ворога обирати між несумісними цілями: через дефіцит сил окупанти не можуть одночасно захопити Оріхів і просуватися на Запоріжжя.

Оглядач Костянтин Машовець зазначає, що навіть гіпотетична мобілізація не допоможе РФ через брак часу на підготовку до літа. Провал планів із захоплення позицій біля Костянтинівки та Дружківки вже зараз ставить під загрозу весь весняно-літній наступ Росії проти українських укріпрайонів.