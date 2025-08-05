Зеленський заявив про російських найманців з Пакистану під Вовчанськом: Ісламабад прокоментував

Прапор Пакистану. / © Associated Press

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Пакистан відкидає звинувачення України щодо участі своїх громадян у війні на стороні агресорки Росії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Пакистану.

В Ісламабаді наголошують, що “категорично відкидають безпідставні і необґрунтовані звинувачення стосовно участі громадян Пакистану в конфлікті в Україні”. Зовнішньополітичне відомство заявляє, що “не було надано жодних доказів” цього.

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Пакистанське відомство наголошує, що наразі Київ офіційно не звертався до Ісламабада з відповідними запитами. Тим часом пакистанський уряд звернеться до України “за роз’ясненнями з цього приводу”.

“Пакистан підтверджує свою відданість мирному врегулюванню конфлікту в Україні шляхом діалогу та дипломатії відповідно до принципів Статуту ООН», - додали в Міністерстві закордонних справ.

Заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський після поїздки на Вовчанський напрямок заявив, що на цій ділянці фронту агресорка Росія використовує найманців із Китаю, Пакистану, Узбекистану, Таджикистану та країн Африки.

“Будемо реагувати", - додав глава держави, але більш деталей не повідомив.

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Нагадаємо, раніше на Сіверському напрямку українські військові взяли в полон двох громадян Камеруну. Вони переконували, мовляв, що прямували до Росії робити шампунь та лікувати зуби. Також камерунці зізналися, що серед російських найманців є громадяни Зімбабве, Бангладеш та Китаю.

Зауважимо, що у квітні ЗСУ вперше взяли в полон військових з Китаю. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Загалом українським спецслужбам відомі дані понад 140 китайських громадян, які вже уклали контракт, пройшли підготовку та служать в збройних силах Росії.

Дата публікації 23:34, 04.08.25 Кількість переглядів 21 У полон до Сил оборони знову потрапили окупанти, яких обміняли місяць тому