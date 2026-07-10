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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
736
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2 хв

Зеленський заявив про серйозні зміни після зустрічі з Трампом: "Путін отримує інформацію і розуміє"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія втратила перевагу на фронті та в небі, а єдиним інструментом Путіна залишилися балістичні удари по мирних містах.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна стала сильнішою на фронті та в небі, тому Росія втратила свою перевагу. Єдине, що у російського диктатора Володимира Путіна залишилося — це страшні удари балістичними ракетами по мирних людях.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський висловив глибоку вдячність українським захисникам, чиї зусилля дозволили досягти видимих результатів у протистоянні з ворогом. На думку президента, російське керівництво усвідомлює зміну балансу сил на користь України.

«Путін — чи він це знає, чи ні — але він точно отримує інформацію і розуміє, що зараз у нього переваги немає. Є балістика, є дійсно абсолютно трагічні і страшні удари по цивільному населенню нашої держави, але це єдина перевага, яка у нього залишилась. Більше нічого немає. І це бачать всі», — зазначив Зеленський.

Він додав, що зміцнення оборонних та стратегічних можливостей України також активно обговорюють на міжнародній арені. За словами Зеленського, це питання порушувалося під час зустрічі з Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами на саміті, зокрема з представниками країн, з якими раніше не було безпосередніх контактів.

«Зараз у нас вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати. Передусім завдяки нашим військовим. Я їм дуже вдячний», — підкреслив президент.

Також додав, що під час міжнародних зустрічей іноземні партнери одностайно зазначають зростання сили та стійкості України.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський заявляв, що темпи просування військ Російської Федерації на фронті в Україні у першому півріччі цього року зменшилися більш ніж удвічі. Втім, агресор прагне розширити свій наступ у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Раніше ми писали, що російський генерал визнав, що Кремль перебільшує успіхи своєї армії на полі бою. Москва прагне створити хибне уявлення про її значне просування.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
736
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