Після розслідування НАБУ: Зеленський вимагає відставки двох міністрів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають залишити свої посади через справу, пов’язану з корупційною схемою в “Енергоатомі”.

Про це голова держави повідомив у Telegram.

“Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання довіри. Якщо є звинувачення — на них треба відповідати. Я попросив премʼєр-міністра, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Прошу Верховну Раду підтримати ці заяви”, — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що підпише указ про застосування санкцій проти двох осіб, які фігурують у справі НАБУ щодо “Енергоатому”.

“Зараз усім в Україні надзвичайно складно — ми проходимо через відключення електрики, російські удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще є якісь схеми”, — додав він.

Зеленський зазначив, що найближчим часом РНБО ухвалить рішення щодо санкцій за поданням Кабміну, а ситуацію далі розглядатимуть у юридичній площині.

10 листопада НАБУ оприлюднило подробиці масштабної корупційної схеми в державному підприємстві “Енергоатом”, викритої під час операції “Мідас”.

За даними слідства, організоване угруповання систематично отримувало “відкати” в розмірі 10–15% від суми контрактів. Схему назвали “Шлагбаум”.

Керівництво компанії залучило до неї осіб під псевдонімами “Рокет” (ймовірно, ексзаступник міністра енергетики Ігор Миронюк) і “Тенор” (ймовірно, Басов). Вони контролювали кадрові призначення, закупівлі та фінансові потоки в держпідприємстві.

За версією детективів, керівником злочинної організації був фігурант на псевдо “Карлсон” — як повідомив нардеп Ярослав Железняк, йдеться про бізнесмена Тимура Міндіча, який координував вплив на посадовців.