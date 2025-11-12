- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2199
- Час на прочитання
- 2 хв
Після розслідування НАБУ: Зеленський вимагає відставки двох міністрів
Зеленський попросив прем’єр-міністерку внести заяви про відставку міністра юстиції та міністерки енергетики через втрату довіри на тлі корупційних схем.
Президент Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають залишити свої посади через справу, пов’язану з корупційною схемою в “Енергоатомі”.
Про це голова держави повідомив у Telegram.
“Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання довіри. Якщо є звинувачення — на них треба відповідати. Я попросив премʼєр-міністра, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Прошу Верховну Раду підтримати ці заяви”, — заявив Зеленський.
Президент також повідомив, що підпише указ про застосування санкцій проти двох осіб, які фігурують у справі НАБУ щодо “Енергоатому”.
“Зараз усім в Україні надзвичайно складно — ми проходимо через відключення електрики, російські удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще є якісь схеми”, — додав він.
Зеленський зазначив, що найближчим часом РНБО ухвалить рішення щодо санкцій за поданням Кабміну, а ситуацію далі розглядатимуть у юридичній площині.
Справа “Енергоатому” — останні новини
10 листопада НАБУ оприлюднило подробиці масштабної корупційної схеми в державному підприємстві “Енергоатом”, викритої під час операції “Мідас”.
За даними слідства, організоване угруповання систематично отримувало “відкати” в розмірі 10–15% від суми контрактів. Схему назвали “Шлагбаум”.
Керівництво компанії залучило до неї осіб під псевдонімами “Рокет” (ймовірно, ексзаступник міністра енергетики Ігор Миронюк) і “Тенор” (ймовірно, Басов). Вони контролювали кадрові призначення, закупівлі та фінансові потоки в держпідприємстві.
За версією детективів, керівником злочинної організації був фігурант на псевдо “Карлсон” — як повідомив нардеп Ярослав Железняк, йдеться про бізнесмена Тимура Міндіча, який координував вплив на посадовців.