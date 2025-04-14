Зеленський заявив про загрозу світової війни через агресію РФ

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Через агресію РФ і подальші плани експансії російського диктатора на кону наразі стоїть безпека всього світу.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю CBS News.

Він висловив побоювання, що війна Росії проти України може загостритися, якщо Київ за підтримки союзників не буде твердо протистояти подальшому військовому просуванню з боку окупантів.

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«У цей момент війни РФ проти України — на кону безпека всього світу. Якщо ми не будемо твердо стояти, Володимир Путін просуватиметься далі», — сказав він у розмові з кореспондентом американської телерадіокомпанії.

Водночас Зеленський звернув увагу, що це «не просто пусті спекуляції».

Раніше Зеленський пояснив, чому можливо швидко досягнути припинення вогню та закінчити війну.